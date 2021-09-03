مفاجأة جديدة بشأن دوري السوبر الأوروبي

كشفت تقارير صحفية أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، تواصل جهودها من أجل إعادة إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي، بعدما انسحبت الأندية الأخرى خلال أبريل الماضي.





وأعلنت أندية إنجلترا وإيطاليا الانسحاب بشكل رسمي من مشروع دوري السوبر الأوروبي، ولكن الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس (الأندية المؤسسة)، استمرت في التمسك بالمشروع.





وذكرت صحيفة " Der Spiege" الألمانية، فإن الأندية الثلاثة تواصل العمل على إطلاق المشروع مع شركة "فلينت" المخصصة للتسويق والعلاقات العامة، ووضع استراتيجيات إعادة البناء.





وأكدت التقارير الألمانية، إن استراتيجية دوري السوبر الأوروبي، ستكون "مقاومة للقنابل" ضد نموذج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحالي، في ظل القضايا الجارية بين الأندية الثلاثة واليويفا.





ونجح دوري السوبر الأوروبي، بحماية المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد، في إيقاف ملف عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الريال وبرشلونة ويوفنتوس، وستكون المحاكم الأوروبية هي التي تحدد ما إذا كان المشروع قانونيًا أم لا.



