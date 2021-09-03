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الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات جديدة
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:27 ص
غدير أحمد
كشف عمرو أدهم عضو الإدارة المؤقتة بنادى الزمالك، أن خلال الفترة المقبلة ستشهد القلعة البيضاء التعاقد مع 3 صفقات جديدة.
وقال أدهم، فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورتس، "نبحث عن صفقات قوية تصنع الفارق داخل نادي الزمالك، محليًا وقاريًا ونقل الفريق".
وأضاف: "لا تنظر إدارة القلعة البيضاء إلى الكم فى ملف الصفقات، ونرى أن التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين كما كان يحدث سابقًا سيؤثر على استقرار الفريق".
وأختتم: "أصبحنا عن قرب لضم حمدى النقاز ولا نرى أزمة فى وجود ثنائى أجنبى فى مركز الظهير الأيمن، خصوصًا أن هذا المركز به أزمة فى الكرة المصرية، كما أن المدير الفنى كارتيرون وافق على ضم النقاز".