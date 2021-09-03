الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات جديدة

كشف عمرو أدهم عضو الإدارة المؤقتة بنادى الزمالك، أن خلال الفترة المقبلة ستشهد القلعة البيضاء التعاقد مع 3 صفقات جديدة.





وقال أدهم، فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورتس، "نبحث عن صفقات قوية تصنع الفارق داخل نادي الزمالك، محليًا وقاريًا ونقل الفريق".





وأضاف: "لا تنظر إدارة القلعة البيضاء إلى الكم فى ملف الصفقات، ونرى أن التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين كما كان يحدث سابقًا سيؤثر على استقرار الفريق".





وأختتم: "أصبحنا عن قرب لضم حمدى النقاز ولا نرى أزمة فى وجود ثنائى أجنبى فى مركز الظهير الأيمن، خصوصًا أن هذا المركز به أزمة فى الكرة المصرية، كما أن المدير الفنى كارتيرون وافق على ضم النقاز".



