باحث: سياسات الاحتلال الإسرائيلي الخبيثة تقوض إقامة دولة فلسطينية (فيديو)

قال شادي محسن، باحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بقصر الاتحادية اليوم، أكدت على عدد من الخطوط الرئيسية التي لا يمكن التنازل عمها من بينها حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وأضاف "محسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: أكدت القمة الثلاثية على أهمية إعمار غزة وضمان إعادة التهدئة الأمنية، مشيرًا إلى أن الأردن هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، ورفض بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة، وطرد ورفض طرد الفلسطينيين من القدس الشرقية.



