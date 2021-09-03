محافظ أسيوط: تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأعلى المواصفات (فيديو)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تعد الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.





وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: المرحلة الأولي شملت 7 مراكز وتوابعها 149 قرية، مشيرا إلى أن عدد مشروعات حياة كريمة تخطى حاجز الـ 1000 مشروع ومن المتوقع زيادته خلال الفترة القادمة، موضحا أن المشروعات شملت رصف طرق وبناء وحدات صحية ومستشفيات ومدارس ومحطات كهرباء وشبكات مياه وملاعب وكافة أعمال البنية التحتية.



