نفى عبدالله بالخير صحته من قبل... ما حقيقة فيديو هجوم فتاة منقبة عليه في أحد الحفلات لاحتضانه؟





ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول مقطع فيديو لشابة منقبة وهي تهجم على فنان يرتدي ملابس مشابهة للفنان ​عبدالله بالخير​ واقفاً على مسرح، وقفزت عليه وحاولت تقبيله.



ولم يتأكد الجمهور من هذا الفيديو ومما إذا كان الشخص الموجود داخل الفيديو هو ذاته الفنان الإماراتي أم لا.



ولكن بعد البحث، تبين أن عبدالله بالخير كان قد نفى وجوده بالفيديو منذ سنوات عدّة، وقال إنها عبارة عن لقطة من مسرحية بعنوان "قروش البيت" والشخص في الفيديو، الذي كان يغني مرتدياً ثيابا حمر على المسرح يقلد الفنان عبدالله بالخير خلال العمل فقط، ويظهر فيه وهو يغني أغنيته "ليلاه ما ليلاه"، ولم يحصل هذا الموقف في الحقيقة.