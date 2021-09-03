الكشف عن قائمة القادمين والراحلين عن بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن آخر مستجدات الفريق السماوي خلال الفترة الماضية، كما فجر المصدر مفاجآت من العيار الثقيل عن أسماء الراحلين والصفقات التي أبربها السماوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”الفجر الرياضي ” أن مسئولى السماوي قرروا الإطاحة بعدد كبير من اللاعبين المتواجدين داخل الفريق لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية خلال الموسم المقبل.





كما أوضح المصدر أن مسئولى السماوي يوافقون على رحيل عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا إلى الزمالك في حالة وصول عرض مالي جيد يفيد النادي ويساعد المسئولين في إبرام بعض الصفقات المراد اتمامها خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أنه تم التعاقد مع صفقتين حتى الآن وهم التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وناصر ماهر نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما أكد أنه تم فسخ إعارة حارس الفريق أحمد دعدور من المصري البورسعيدي سبب رحيل المهدي سليمان خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.





أسماء الراحلين عن بيراميدز:-

وأنفرد موقع “الفجر الرياضي ” خلال الفترة السابقة بأسماء الراحلين عن بيراميدز خلال الموسم المقبل، وجاءت القائمة من داخل جدران نادي بيراميدز كالآتي:





رحيل عبد الله بكري والذي انضم إلى صفوف فاركو خلال الفترة السابقة، المهدي سليمان لعدم الرغبة في تواجده من قبل الإدارة، عبدو لومالا، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، بسبب الإصابة المتكررة وعدم الحاجة إليهم خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى ولفيريد كانون، حسام غانم، رجب بكار، عمرو مرعي، جون أنطوي، دودو الجباس، بينافينتي.





كما أنه حتى الآن لم يحدد موقف محمود وادي فهناك من يقول استمراره يفيد الفريق وهناك من يقول أنه لم يقدم المستوى المطلوب، لكن اللاعب حتى الآن يمتلك عدة عروض أبرزهم عرض الاتحاد السكندرى وهو الأقرب لضمه في حالة رحيل اللاعب عن صفوف بيراميدز، كما هو الأمر بالنسبه إلى طارق طه ومحمود حمادة والذي بات قريبا من الرحيل إلى صفوف فاركو، بالإضافة إلى إبراهيم حسن القريب من الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتحدث المصدر عن اقتراب وليد الكرتي من الانتقال إلى صفوف بيراميدز وقال :” اللاعب بعيد تماماً عن الانضمام خلال المرحلة المقبلة، وواصل بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات حمدي النقاز واللاعب يرحب لكنه ينتظر موقف الزمالك من ضمه خلال الفترة المقبلة”.





وأكد أن مسئولى النادى السماوي رفضوا بشكل قاطع رحيل الثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل هذا الموسم، مؤكدا أنهم مستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة



