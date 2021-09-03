تعرف على موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية إلى متابعة مباراة تشيلسي المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.





في حين يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وأستون فيلا يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



