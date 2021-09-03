Advertisements

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع موهبة الدوري المصري

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك آخر تطورات مفاوضات مسئولى القلعة البيضاء مع نظرائهم بالإنتاج الحربي من أجل ضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون رد الإنتاج الحربي حول إمكانية ضم مصطفى البدري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الزمالك قام بتقديم عرض رسمي يشمل القيام بالحصول على خدمات اللاعب مقابل 7 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة بعض اللاعبين الشباب خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولى الإنتاج الحربي بالرد على عرض الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

أخبار تهمك

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 7 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ ساعة و 13 دقيقة

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات جديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

04:20 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements