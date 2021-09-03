تعرف على آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع موهبة الدوري المصري

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك آخر تطورات مفاوضات مسئولى القلعة البيضاء مع نظرائهم بالإنتاج الحربي من أجل ضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون رد الإنتاج الحربي حول إمكانية ضم مصطفى البدري خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أن الزمالك قام بتقديم عرض رسمي يشمل القيام بالحصول على خدمات اللاعب مقابل 7 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة بعض اللاعبين الشباب خلال الموسم المقبل.





ومن المنتظر أن يقوم مسئولى الإنتاج الحربي بالرد على عرض الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.



