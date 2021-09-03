وزير القوى العاملة: المشروعات الصغيرة تساهم في القضاء على البطالة (فيديو)

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أهمية انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 بالقاهرة، لافتا أنه تعد فرصة لتلاقي أطراف العمل الثلاثة في كل الدول العربية مما يبقى على مناخ العمل المشترك بين الدول العربية، كما تعد مناسبة جيدة لاجتماع وزار العمل مع رجال الأعمال ممثلي العمل ويتم طرح جميع القضايا التي تخص العمال.





وأضاف سعفان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: تأتي على رأس أعمال الدورة مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، بعنوان: ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.



