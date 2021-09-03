تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول و ليدز يونايتد يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على استاد ايلاند رود معقل ليدز يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والسابعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر في جدول البريميرليج في الموسم الماضي برصيد نقطتين حصدها من 3 مباريات، حيث تعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة ويسعى للبقاء في الدوري الإنجليزي ويطمح في حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى الريدز في الموسم الحالي لاستعادة أمجاد البطولات والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



