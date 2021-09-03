الأهلي يدرس التعاقد مع حارس جديد

حسم مسئولو الأهلي عدة صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.





ونجحت إدارة الكرة بالاهلي في التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي ميكيسوني، بالإضافة إلى كريم فؤاد.





وتدرس لجنة التخطيط بالأهلي، التعاقد مع حارس مرمى بديل قوي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل بسبب عدم ظهور علي لطفي بالشكل المطلوب.





ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وأمير توفيق مدير التعاقدات.



