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توتنهام متصدرًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتي الآن

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وشهدت الجولة الثالثة فرز توتنهام الثالث على التوالي على ضيفه واتفورد بهدف وحيد، ويغرد على عرش صدارة الدوري بمفرده بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط
2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.
3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.
4- تشيلسي، 7 نقاط.
5- ليفربول، 7 نقاط.
6- إيفرتون، 4 نقاط.
7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.
8- برايتون، 6 نقاط.
9- ليستر سيتي، 6 نقاط.
10- برينتفورد، 5 نقاط.
11- أستون فيلا، 4 نقاط.
12- واتفورد، 3 نقاط.
13- ساوثهامبتون، نقطتان.
14- كريستال بالاس، نقطتان.
15- ليدز يونايتد، نقطتان.
16- بيرنلي، نقطة واحد.
17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.
18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.
19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.
20- آرسنال، من دون نقاط.

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