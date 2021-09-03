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حارسان على طاولة تعاقدات الأهلي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشف مصدر مسئول بالأهلي آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع بيراميدز للتعاقد مع الحارس مهدي سليمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن المهدي سليمان ضمن قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى في الأهلي خلال الموسم القادم، لكن المفاوضات توقفت بشكل مؤقت خلال الساعات الأخيرة بسبب رفض إدارة المارد الأحمر التعامل إدارة بيراميدز المتواجدة بمصر.

وأضاف، أن الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أيضا أبرز المرشحين للانضمام للمارد الأحمر، وقد تشهد الساعات القادمة الإعلان عن التعاقد مع حارس جديد للأهلي.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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