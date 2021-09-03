ريال مدريد متصدرًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني حتي الآن

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ريال مدريد متصدرًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني حتي الآن
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
غدير أحمد
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة.
وشهدت الجولة الثالثة فوز برشلونة على خيتافي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي، بينما فاز ريال مدريد على خصمه ريال بيتيس بهدف دون رد مساء السبت.
وعلى الجانب الأخر، تعادل إشبيلية مع إلتشي بهدف لهدف في الجولة نفسها، وفاز فالنسيا بثلاثية نظيفة على ألافيس، وتخطى أتلتيك بلباو خصمه سيلتا فيجو بهدف دون رد.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- ريال مدريد، 7 نقاط.
-2 إشبيلية، 7 نقاط.
3- فالنسيا، 7 نقاط.
4- برشلونة، 7 نقاط.
5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.
6- مايوركا، 7 نقاط.
7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.
8- أوساسونا، 5 نقاط.
9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.
10- رايو فايكانو، 3 نقاط.
11- فياريال، 3 نقاط.
12- قادش، نقطتان.
13- ليفانتي، نقطتان.
14- ريال بيتيس، نقطتان.
15- إلتشي، نقطتان.
16- إسبانيول، نقطتان.
17- غرناطة، نقطتان.
18- سيلتا فيجو، نقطة.
19- خيتافي، بلا نقاط.
20- ألافيس، بلا نقاط.