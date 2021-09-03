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ريال مدريد متصدرًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني حتي الآن

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة.
وشهدت الجولة الثالثة فوز برشلونة على خيتافي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي، بينما فاز ريال مدريد على خصمه ريال بيتيس بهدف دون رد مساء السبت.

وعلى الجانب الأخر، تعادل إشبيلية مع إلتشي بهدف لهدف في الجولة نفسها، وفاز فالنسيا بثلاثية نظيفة على ألافيس، وتخطى أتلتيك بلباو خصمه سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- ريال مدريد، 7 نقاط.
-2 إشبيلية، 7 نقاط.
3- فالنسيا، 7 نقاط.
4- برشلونة، 7 نقاط.
5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.
6- مايوركا، 7 نقاط.
7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.
8- أوساسونا، 5 نقاط.
9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.
10- رايو فايكانو، 3 نقاط.
11- فياريال، 3 نقاط.
12- قادش، نقطتان.
13- ليفانتي، نقطتان.
14- ريال بيتيس، نقطتان.
15- إلتشي، نقطتان.
16- إسبانيول، نقطتان.
17- غرناطة، نقطتان.
18- سيلتا فيجو، نقطة.
19- خيتافي، بلا نقاط.
20- ألافيس، بلا نقاط.

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