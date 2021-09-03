الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

نجح مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حسم صفقة الجناح الطائر، بعد دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع اللاعب





وانهي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع الدولي التونسي، حمدي النقاز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وصل الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي السابق، إلي القاهرة استعداداً لاتمام عمليه التعاقد مع الزمالك.





وكان توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ 13 في تاريخ النادي.



