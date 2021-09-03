تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع بعض العناصر المميزين فى مسابقة الدوري الممتاز، من أجل بحث الحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونجح نادي الزمالك في الحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.





كما توصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق مع نادي أسوان، بشأن التعاقد مع محمود شبانه مدافع أبناء زهرة الجنوب، لدعم خط خط الدفاع في الموسم الكروي الجديد.





ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم صفوف الفريق بلاعبين على مستوي عالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



