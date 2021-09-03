خبير أسري: بعض الرجال يعرضون أنفسهم للزواج مقابل المال (فيديو)

قال محمود الضبع، محامي ومتخصص في شئون الأسرة والمجتمع، إن هناك بعض الرجال يعرضون أنفسهم للزواج مقابل المال فقط وفي المقابل توافق المرأة من أجل الحصول على المال، لافتًا إلى أن مفهوم الزواج تغير في الوقت الحالي بخلاف ما كان يحدث قديمًا.





وأضاف الضبع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقة الزوجية السامية قائمة على المشاركة بين الشريكين في إطار الشرع، وليست صفقة متبادلة بين الطرفين ولكن الأنانية أصبحت منتشرة في المجتمع فكل شخص لديه الرغبة في الزوج من غني سواء الرجل أو المرأة.



