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موعد مباراة إيطاليا المقبلة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
انتهى لقاء المنتخب الإيطالي أمام منتخب بلغاريا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أرتيميو فرانكي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح منتخب إيطاليا التسجيل عن طريق مهاجمه فيدريكو كييزا، في الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يعادل المنتخب البلغاري النتيجة في الدقيقة 39 من ذات الشوط، ومرت احداث الشوط الثاني دون أي تغيير في النتيجه لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتواجد المنتخب الإيطالي في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات سويسرا - بلغاريا - ليتوانيا - أيرلندا - الشمالية.

ويحتل الطليان صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد مرور أربع جولات، حيث حققوا الإنتصار في ثلاثة مبارايات وخيم التعادل على مباراة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إيطاليا نظيره السويسري مساء يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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