موعد مباراة فرنسا المقبلة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

يستعد المنتخب الفرنسي بقيادة المخضرم ديدييه ديشامب، لمواجهة منتخب أوكرانيا يوم السبت المقبل الموافق 4 من سبتمبر الجاري على ستاد "اولمبيسكي الوطني الرياضي" في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من أوكرانيا - فنلندا - البوسنه والهرسك - كازخستان.





ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في اثنين أخرى.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بشكل حصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



