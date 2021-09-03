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أمير دندن يتحدى محمد عساف... بماذا رد عليه الأخير؟

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طالب الفنان الفلسطيني أمير دندن مواطنه النجم محمد عساف، بأن يدخل معه في تحدي للرقص على طريقة الدبكة على أنغام أغنيته الجديدة.

الأغنية الجديدة لأمير دندن جاءت بعنوان حيو الفلسطينية، وطرحها تعبيرا عن محبته واعتزازه بوطنه فلسطين.

وقال دندن: راح نبدأ تحدي الدبكه على أغنية ‎حيو الفلسطينية هاشتاج الأغنية.. وانا بتحدى اخوي الفنان محمد عساف بالاول.

وبدوره رد عساف عليه بإعادة نشر الفيديو الذي رقص خلاله دندن بالدبكة وأعلن عن موافقته.

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