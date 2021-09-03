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متضرر من قانون الأسرة: "زوجتي رفعت عليا 23 قضية وحرمتني من بنتي" (فيديو)
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:08 ص
قال أدهم أحمد، أحد المتضررين من قانون الأسرة، إن زوجته قررت الانفصال بعدما تفاقمت الخلافات الأسرية بينهما بسبب تداخلات والدتها بشكل كبير وقوي في حياتهما، مشيرا إلى أنها رفضت الحلول الودية ورفعت دعوى خلع و23 قضية نفقات مختلفة.
وأضاف "أحمد" خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: "تمسكت بزوجتي حافظا على عائلتي وخوفا على بنتي من تربيتها في بيئة غير مناسبة بعد الانفصال والتأثير على نفسيتها وحياتها بشكل عام.
وتابع: "أرسلت لها نفقة بنتي بشكل ودي وبعدها رفعت عليا قضايا نفقة لأن القانون لا يعترف إلا بالمستندات، وحرمتني من رؤية بنتي".