مفاجآت لايف ستايلز ستديوز مع سهيلة بن لشهب لا حصر لها





رفعت شركة لايف ستايلز ستديوز، منسوب الحماس لدى جمهور الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب لأغنيتها الجديدة “مزحت معاه“.



وطلبت لايف ستايلز ستديوز من فانز سهيلة من لشهب على موقع التواصل الإجتماعي إبداء إقتراحاتهم بخصوص موعد صدور أغنية “مزحت معاه“.



ونشرت شركة لايف ستايلز ستديوز عبر حسابها الرسمي على تويتر صورة جديدة من كواليس كليب أغنية “مزحت معاه“، وعلق بالقول: “متى تفضلون صدور أغنية ⁧‫مزحت معاه‬⁩ للنجمة ⁧‫سهيلة بن لشهب‬⁩؟ شاركونا اقتراحاتكم“.



وقبل طرحها، تخطى هاشتاج “مزحت معاه” حاجز ٢ مليون مشاهدة عبر تطبيق تيك توك العالمي.



وتحمل أغنية “مزحت معاه” اللهجة الخليجية، وتم تصويرها في دبي تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان.