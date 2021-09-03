إطلالة جريئة تُعرّض زارا البلوشي لانتقادات الجمهور





أثارت الفنانة العمانية، المقيمة بالسعودية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت بنحافة شديدة وملابس جريئة نوعاً ما عن ما يعتاده منها جمهورها وهو ما وضعها في دائرة الانتقاد.



وظهرت زارا البلوشي بإطلالتين الأولى بفستان بدون أكمام مفتوح من عند الكتفين، والثانية بتنورة وبلوزة أظهرت بطنها.



وانتقد الجمهور الإطلالات الأخيرة للبلوشي، لأنهم اعتبروها جريئة عن إطلالتها السابقة.



وأرجع الجمهور سبب هذه الجرأة هو انفصالها مؤكدين في التعليقات على الصور:"كلهم يسوون كذا عقب الطلاق".