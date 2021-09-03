بعد الهجوم ضده بسبب إقامته جلسة تصوير على ركام مرفأ بيروت... محمد رمضان يتصدر ترند لبنان





تصدّر اسم الفنان محمد رمضان، منذ ساعات ترند لبنان وذلك بعدما غرد عدد كبير من الجمهور اللبناني معربين عن غضبهم العارم منه على خلفية زيارته إلى لبنان التي لم تستمر أكثر من يومين، وسببت هجوما كبيرا عليه بسبب الدكتوراة الفخرية.



وما استفز الجمهور مرة ثانية هو تصويره في منطقة انفجار مرفأ بيروت التي حدثت قبل عام، ووقف يأخذ جلسة تصويرية أمام ركام المكان وكان محطما بالكامل.



واعتبر الجمهور هذه الصورة بمثابة إهانة لهم ولدماء الشهداء والمصابين الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم.



