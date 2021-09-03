Advertisements

بعد الهجوم ضده بسبب إقامته جلسة تصوير على ركام مرفأ بيروت... محمد رمضان يتصدر ترند لبنان

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:53 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تصدّر اسم الفنان محمد رمضان، منذ ساعات ترند لبنان وذلك بعدما غرد عدد كبير من الجمهور اللبناني معربين عن غضبهم العارم منه على خلفية زيارته إلى لبنان التي لم تستمر أكثر من يومين، وسببت هجوما كبيرا عليه بسبب الدكتوراة الفخرية.

وما استفز الجمهور مرة ثانية هو تصويره في منطقة انفجار مرفأ بيروت التي حدثت قبل عام، ووقف يأخذ جلسة تصويرية أمام ركام المكان وكان محطما بالكامل.

واعتبر الجمهور هذه الصورة بمثابة إهانة لهم ولدماء الشهداء والمصابين الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم.

الكلمات المفتاحية

الغر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 10 ساعة

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بهذه الكلمات.. عمرو وهبة يعلق على انفجار بيروت الضخم

مايا دياب تنظف شوارع لبنان من ركام انفجار بيروت

سعد رمضان يطمئن جمهوره عبر "الفجر الفني" بعد أحداث لبنان الأخيرة

نائب لبناني: انفجار مرفأ بيروت يخدم مرفأ حيفا في إسرائيل

علي قاسم صوان.. القصة الكاملة لشهيد لقمة العيش في حادث بيروت

سعد رمضان يطرح أغنية جديدة بعنوان "آخ يابيروت"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements