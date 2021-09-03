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إلهام الفضالة وشهاب الجوهر يشغلان تفكير الجمهور بقصة زواجهما

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


كشف شهاب جوهر وإلهام الفضالة تفاصيل زواجهما، لأول مرة في مقطع بث مباشر شاركت به النجمة الكويتية جمهورها، وتلقى الثنائي تساؤلات كثيرة.

حيث ظهر الثنائي معاً يردان على كل تساؤلات الجمهور وتعليقاتهم، ليكشف الفنان الشهير كيف طلب يد زوجته وماذا كان رد فعلها.

وخلال مقع البث الحي، تلقى كل من إلهام الفضالة وشهاب جوهر مجموعةمن التساؤلات حول علاقتهما، أولها كيف طلب الفنان الكويتي يد مواطنته الفنانة الشهيرة، وماذا كان رد فعلها، ليقول جوهر رداً على تساؤل أحد المتابعين: "الحقيقة إن طلب زواجي من إلهام جاء بشكل عفوي وغريب شوي، أنا اتصلت بيا قلتله فاضية قالت لي أيوة قلت لها لازم اشوفك فانفزعت وخافت وظنت في شي، فأول ما شوفتها قلت لها تتزوجيني فانصدمت، وبدأت الحكاية".

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