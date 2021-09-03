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شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة وفاتها

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
طمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهوره عليها وذلك عقب سفرها منذ فترة قليلة لتلقي العلاج في سويسرا.

وكتب "عبد العزيز" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعه ربنا يجعل يومي قبل يومها ”.


يذكر أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز سافر لها مؤخرا سويسرا لمرافقتها في مرحلة علاجها وبذلك نفى شائعات انفصالهما والتي انتشرت مؤخرا.

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