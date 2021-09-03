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الهند الثالثة عالمية في قائمة الوفيات بسبب كورونا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
وكالات



أعلنت وزارة الصحة الهندية انها سجلت أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة بذلك تراجعا، مقابل 47 ألف إصابة كمعدل قياسي سجلته أمس الخميس.
وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة:"تم تسجيل 45352 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت الوزارة أنها رصدت كذلك 366 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.9 مليون، والوفيات إلى 439895.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة، والثالث من حيث وفياتها، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

الكلمات المفتاحية

كورونا الهند

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