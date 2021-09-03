عقب شائعات زيادة وزنه.. محمد فؤاد يشارك صورة جديدة

شارك المطرب محمد فؤاد صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "فؤاد" بإطلالة أنيقة حيث ارتدى قميص متألق وذلك عقب شائعات زيادة وزنه وانتشار صورة له من إحدى الحفلات بوزن زائد والتي ظهرت أنها فوتوشوب.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة محمد فؤاد التي انتشرت مؤخرا والتي فسرها البعض بأنها فوتوشوب وعدم تصديقهم زيادة وزنه بهذه الصورة كما أن عدد منهم تفاعل مع الصورة من خلال سخريتهم عليها.