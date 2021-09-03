موعد مباراة روما المقبلة في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، منافسه ساسولو، يوم الأحد 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.









وستقام المباراة بين فريقي روما وساسولو في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويحقق فريق روما بداية مميزة للغاية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث حقق الفريق ست نقاط من أول جولتين من خلال فوزين أمام فيورنتينا وساليرنتيانا.