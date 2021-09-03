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نجم الزمالك يحسم مستقبله مع البنك الأهلي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
حسم كريم بامبو نجم الزمالك مستقبله مع البنك الأهلي في الموسم المقبل الذي كان يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة في الموسم المنصرم.

وانضم بامبو إلى البنك الأهلي في يناير الماضي لمدة 6 شهور وعلى الرغم من رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعودته لكن بامبو يرغب في الاستمرار مع البنك الأهلي في الموسم المقبل.

وأبدى بامبو شعوره بالراحة النفسية بشكل كبير مع البنك الأهلي ويرى أن مشاركته مع الزمالك بشكل أساسي ليست مضمونة بسبب الزحام في المركز الذي يلعب فيه مع الزمالك بالإضافة إلى حصوله على راتب سنوي أكبر مع البنك الأهلي مقارنة بما يتقاضاه من الزمالك.

وأجرى مسئولو البنك الأهلي مفاوضات رسمية مع نظرائهم في الزمالك من أجل شراء عقد بامبو بشكل نهائي، حيث يرفضون فكرة تجديد الإعارة ورغبتهم الأولى حاليًا هي شراء الفترة المتبقية من عقد نجم الزمالك.

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