الإعلامية أسماء مصطفى تثير قلق جمهورها من جديد حول حالتها الصحية

آثارت الإعلامية أسماء مصطفى قلق جمهورها ومتابعيها وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "مصطفى" قائله: "من اصعب الابتلاءات فى الحياة ان الام تشوف حتة منها ومن كيانها تعبان وبيتالم قدامها وهى مش قادرة تعمله حاجة

الضنا غالى انا بدعى لنفسى بالشفا وبدعى ل أمى بالصبر وربنا يثبت قلبها

بقول يا رب زى ما رددت سيدنا موسى عليه لامه كى تقر عينها ولا تحزن ردنى ل أمى بالصحة والعافية كى تقر عينها ولا تحزن

انا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء فى حد من اولادها

ادعو ل امى ولكل أم بالصبر والفرج وفك الكرب

عارفة ان صعب عليها تشوفنى كده قدامها صعب اقوى ومش هتكلم عن علاقتنا دلوقتى بس هى أمى وصاحبتى واختى وبنتى انا منها وهى منى

يا رب فرح قلبها وصبرها".



وكانت الإعلامية أسماء مصطفى قد أعلنت، في وقت سابق، عن إصابتها بـ«المرض اللعين»، مشيرةً إلى أنَّه تسبب في ابتعادها عن الناس منذ أشهر، وأن هذا الغياب سيطول بسبب رحلة العلاج.