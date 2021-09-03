Advertisements

الإعلامية أسماء مصطفى تثير قلق جمهورها من جديد حول حالتها الصحية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
آثارت الإعلامية أسماء مصطفى قلق جمهورها ومتابعيها وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "مصطفى" قائله: "من اصعب الابتلاءات فى الحياة ان الام تشوف حتة منها ومن كيانها تعبان وبيتالم قدامها وهى مش قادرة تعمله حاجة
الضنا غالى انا بدعى لنفسى بالشفا وبدعى ل أمى بالصبر وربنا يثبت قلبها
بقول يا رب زى ما رددت سيدنا موسى عليه لامه كى تقر عينها ولا تحزن ردنى ل أمى بالصحة والعافية كى تقر عينها ولا تحزن
انا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء فى حد من اولادها
ادعو ل امى ولكل أم بالصبر والفرج وفك الكرب
عارفة ان صعب عليها تشوفنى كده قدامها صعب اقوى ومش هتكلم عن علاقتنا دلوقتى بس هى أمى وصاحبتى واختى وبنتى انا منها وهى منى
يا رب فرح قلبها وصبرها".

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى قد أعلنت، في وقت سابق، عن إصابتها بـ«المرض اللعين»، مشيرةً إلى أنَّه تسبب في ابتعادها عن الناس منذ أشهر، وأن هذا الغياب سيطول بسبب رحلة العلاج.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 14 ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم الزمالك يحسم مستقبله مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"حبيبتي وصاحبتي وبنتي" لـ "بوي باند" تتخطى النصف مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

كيف ساند الفنانون والرأي العام رامي جمال؟

محمد رشاد: "طلقت مي حلمي ثلاث مرات"

زوجة محمد أشرف جوزي محبوس واللي شتمو الأديان خرجوا

في ذكرى رحيله.. رسالة خاصة من زوجة ممدوح عبد العليم في "هذا الصباح"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements