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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3-9-2020 وارتفاع في سعر الطماطم والبطاطس

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، استقرارا وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، بعد الارتفاع الأخير في سعر البطاطس والطماطم، وسجلت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

 ماهي أسعار الخضراوات اليوم ؟

وسجلت البطاطس الجملة بين 5-7 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة، إن عدم استقرار الحالة الجوية نتيجة التغيرات المناخية تؤثر بشكل سلبي على المنتج الزراعي، ما يؤدي إلى تقليل المعروض من الخضر والفاكهة وما يزيد الأسعار.

وأضاف النجيب، أن هذا الأمر لا ينطبق على كل السلع، معقبًا: "أسعار الليمون الآن تتراوح ما بنين 5 لـ10 جنيهات، وفي نفس الوقت من هذا العام كان يقدر سعره بـ15 جنيه"

وأضاف أن أسعار الطماطم تأثرت بتغير حالة الطقس خلال الفترة الأخيرة، ويترواح سعرها جملة ما بين 8 لـ9 جنيهات، أما البطاطس فيتراوح سعرها ما بين5 لـ7 جنيهات.

وشددت على ضرورة خضوع أسواق الجملة العشوائية للمراقبة بصورة مماثلة لسوق العبور، مضيفًا أن الأحياء العشوائية تبيع بأسعار مقاربة للجملة، أما الأسواق الراقية فتبيع بأسعار مرتفعة لأنها تبيع بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في أسعار الطماطم تتراوح ما بين 20 لـ30%.

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