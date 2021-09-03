المالية: تباطؤ في تسليم السيارات الفترة المقبلة بسبب أزمة عالمية (فيديو)

كشف أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية، آلية التقديم للمبادرة، قائلا: إن السبيل الوحيد للتقدم للمبادرة يكون عبر الموقع الإليكتروني.





وأشار "عبدالرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن عدد الطلبات الصحيحة المكتملة التي وصلت لهم عبر الموقع الإليكتروني إلى 31 ألف طلب، وكافة هذه الطلبات منطبق عليها الشروط.





وأوضح المتحدث باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية، أنه إجمالي ما تم تسليمه من سيارات وصل إلى 4867 مركبة ما بين سيارة ملاكي وتاكسي وميكروباص.



