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ننشر تفاصيل وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية 2021 والاوراق المطلوبة وموعد التقديم

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:38 ص
وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية 2021
وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية 2021
كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن حاجته لشغل بعض الوظائف من خريجي الجامعات المصرية، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقرار الجمهورى رقم (104) لسنة 1991.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، تفاصيل وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية 2021 والاوراق المطلوبة وموعد التقديم.

وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2021

وظيفة باحث "مدرس مساعد"

- عدد 3 تخصص قانون.

- عدد 2 تخصص إعلام.

- عدد 1 تخصص علم نفس.

- عدد 1 تخصص علوم سياسية.

- عدد 1 تخصص اجتماع.

- عدد 1 تخصص كيمياء حيوية.

وظيفة باحث مساعد "معيد"

- عدد 3 تخصص علم نفس.

- عدد 2 تخصص كيمياء خاصة.

- عدد 1 تخصص علم حيوان خاص.

- عدد 1 تخصص علوم سياسية.

- عدد 1 تخصص إعلام.

- عدد 1 تخصص قانون.

موعد تقديم طلبات الوظيفة
يتم تلقي الطلبات من المتقدمين لشغل وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية، يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 9.30 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.

كما يتم تقديم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بمقر المركز (4 ميدان بن خلدون - مدينة الأوقاف - إمبابة - بجوار مستشفى إمبابة العام - وخلف معهد القلب).

الاوراق المطلوبة لشغل وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية

- شهادة التخرج، البكالوريوس أو الليسانس الصادرة من إحدى الجامعات المصرية "دون خريجي التعليم المفتوح".

- شهادة تقدير الأربع سنوات.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها بالنسبة للذكور.

- شهادة الخدمة العامة بالنسبة للفتيات.

- بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- عدد 4 صور فوتوغرافية.

- شهادة الحصول على درجة الماجستير بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة باحث مساعد.

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