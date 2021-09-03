موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس، لمواجهة فريق نابولي، يوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.









ويعاني يوفنتوس خلال الموسم الجاري مع مدربه ماسيمليانو أليجري، حيث حقق نقطة واحدة من تعادل مع أودينيزي بهدفين مقابل هدفين في الجولة الأولى، والخسارة أمام إمبولي الصاعد حديثا للكالتشيو في الجولة الثانية على ملعب أليانز ستاديوم.









وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس ونابولي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



