البدري يستقر على تشكيل مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.









وتقام مباراة منتخب مصر ضد الجابون فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الأحد المقبل.









تشكيل منتخب مصر المتوقع:-





لحراسة المرمي محمد الشناوي -أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"- عمر جابر -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح- حسين الشحات "- محمد شريف.

ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على نظيره منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون رد.



