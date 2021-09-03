Advertisements

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-9-2021 في سوق العبور

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، واستقرت  أسعار البلطى مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

 ماهي أسعار الاسماك في الأسواق؟
 
واستقرت أسعار البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 6 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يحسم مستقبله مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements