في صورة تشويقية.. أبطال مسلسل "la casa de papel" من كواليس العمل قبل عرضه بساعات

شارك صناع عمل المسلسل الإسباني "la casa de papel" صورة من كواليس تصوير العمل وذلك بالتزامن مع يوم عرضه.



وشوقت "نتفلكس" جمهورها بعرض الجزء الخامس من المسلسل الإسباني "la casa de papel" من خلال الترويج له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل عرضه بساعات قليلة حيث من المقرر عرضه اليوم الجمعة.





مسلسل "لا كاسا دو بابل"، من إبتكار ألكس بينا، وبطولة أورسولا كوربيرو وألفارو مور، ويتناول محاولة فريق فذ بقيادة زعيم عبقري القيام بعمليات سرقة مهولة والتحديات التي تواجههم.