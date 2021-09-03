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ولي العهد يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلده
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:57 ص
الفجر السعودي
ما
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد جيان كارلوا فنتوريني وفخامة السيد ماركو نيكوليني، الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.