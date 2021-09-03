الليلة.. دياب ضيف عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"





في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس، تذاع علي حلقتين الجمعة والسبت في العاشرة مساء

في واحد من الناس.



يستضيف الدكتور عمرو الليثي الفنان والمطرب دياب، في حوار خاص وتصريحات تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية ونشأته وكيف انتقل من الغناء إلى التمثيل، والتحديات الكثيرة التي واجهها في مجال الغناء والتمثيل وكيف تغلب عليها.



كما تتناول الحلقة ولأول مرة مداخلة تليفونية من زوجته وتتحدث عن العديد من الأسرار والتي تذاع لأول مرة عن دياب الإنسان وعلاقته بأفراد أسرته.



كما يتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية وفضلها الكبير عليه وأصعب لحظات الفراق بينهما.







