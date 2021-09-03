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البحوث الفلكية تكشف مفاجأة عن سبتمبر.. وتدعو المواطنين لانتظارها (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أهم الظواهر الفلكية خلال الفترة المقبلة، قائلا إن شهر سبتمبر سيشهد أكثر من ظاهرة اقتران.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أننا سنشهد اقتران لكوكب الزهرة مع نجم السنبلة وهذا في برج العذراء وذلك يوم 5 سبتمبر، فضلا عن اقتران القمر مع كوكب زحل يوم 16 سبتمبر.

وأضاف أننا سنشهد اقتران للقمر مع كوكب المشترى يوم 18 من الشهر الجاري، لافتا إلى أن الاقترانات ليست مؤثرة على أي شيىء، مطالبا المواطنين بالحرص على متابعة هذه الاقترانات للاستمتاع بالظواهر الفلكية.

ونوه بأن الظواهر الفلكية التي لا ينصح للمواطنين بمتابعاتها هى الظواهر التي تتعلق بالشمس، حيث أن النظر للشمس بالعين المجردة قد يؤدي للعمى.

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