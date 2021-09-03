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"العسومي" يشيد بدور الرئيس السيسي والملك عبدالله في مخرجات القمة الثلاثية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
ثمن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس أبومازن، رئيس دولة فلسطين، والتي عقدت بقصر الاتحادية بجمهورية مصر العربية.

وشدد "العسومي" على أن البرلمان العربي يشيد بمضامين البيان الختامي الصادر عن القمة، والذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، ودعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بها، مع التأكيد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

كما أعرب "العسومي"عن تقدير البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعد المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع رئيس البرلمان العربي على أن البرلمان يضم صوته إلى صوت قادة الدول الثلاث بشأن أهمية العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الملف إعلاءً للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وكذلك دعوة المجتمع الدولي إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوفير الدعم المالي الذي يمكنها من تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

الكلمات المفتاحية

العسومي الرئيس السيسي

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