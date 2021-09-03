برلمانية: نجاح الداخلية في إعادة طفل المحلة شئ مُشرف



إعادة طفل المحلة

وأضافت "درويش" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحالة عودة الطفل إلى أهله يعطي انطباعا لمدى اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في مصر.



وأشارت إلى أن اهتمام القيادة السياسية بكل ما هو موجود على أرض الوطن يعطي اطمئنان للشعب المصري كله أن كل صغيرة وكبيرة تحت أعين القيادة السياسية.



الشرطة المصرية

ووجهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كل الشكر والتقدير للشرطة المصرية على اهتمامهم بالشارع ورجوع الأمن والأمان فى الدولة المصرية.



وكان أحد الأطفال بمدينة المحلة محافظة الغربية قد تعرض للخطف في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة.

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نجاح الداخلية فى إعادة طفل المحلة فى وقت قصير يعطي إيحاءات داخليًا وخارجيًا بمدى الأمن والأمان في مصر، مؤكدة أنه شئ مُشرف فى ظل القيادة السياسية الحكيمة.