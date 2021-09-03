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مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى مران مانشستر يونايتد، وسط حالة النشوة التي يعيشها بعدما بات الهداف التاريخي للمنتخبات.
وعقب سجل رونالدو مساء الأربعاء الماضي هدفين في مرمى أيرلندا ليقود البرتغال للفوز 2-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 111 هدفا.
ولم يستمر الاحتفال طويلًا حيث حصل رونالدو على بطاقة صفراء، بسبب خلع قميصه، وهي البطاقة الصفراء الثانية له في التصفيات، مما يعني غيابه عن المباراة الرسمية المقبلة ضد أذربيجان مساء الثلاثاء.
وجاءت هذه الأنباء بشرى سارة لمانشستر يونايتد الذي استعاد خدمات رونالدو قبل أيام، بعقد يمتد لعامين، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فاإن مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس، قرر إراحة رونالدو أيضا من المباراة الودية أمام قطر مساء السبت".
واختتمت:"وهذا للتأقلم على زملائه الجدد، والتحضير بالشكل الأمثل، قبل مباراة الشياطين الحمر ضد نيوكاسل، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز".