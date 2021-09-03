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مدرب البرتغال يمنح كريستيانو هدية ثمينة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
كريستيانو
كريستيانو
غدير أحمد


كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى مران مانشستر يونايتد، وسط حالة النشوة التي يعيشها بعدما بات الهداف التاريخي للمنتخبات.

وعقب سجل رونالدو مساء الأربعاء الماضي هدفين في مرمى أيرلندا ليقود البرتغال للفوز 2-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 111 هدفا.

ولم يستمر الاحتفال طويلًا حيث حصل رونالدو على بطاقة صفراء، بسبب خلع قميصه، وهي البطاقة الصفراء الثانية له في التصفيات، مما يعني غيابه عن المباراة الرسمية المقبلة ضد أذربيجان مساء الثلاثاء.

وجاءت هذه الأنباء بشرى سارة لمانشستر يونايتد الذي استعاد خدمات رونالدو قبل أيام، بعقد يمتد لعامين، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فاإن مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس، قرر إراحة رونالدو أيضا من المباراة الودية أمام قطر مساء السبت".


واختتمت:"وهذا للتأقلم على زملائه الجدد، والتحضير بالشكل الأمثل، قبل مباراة الشياطين الحمر ضد نيوكاسل، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز".

الكلمات المفتاحية

كريستيانو رياضة المؤهلة لكأس العالم اخبار الرياضة

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