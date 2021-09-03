زينة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

تألقت الفنانة زينة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت زينة بإطلالة صيفية أنيقة وذلك أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر واعتمدت على الميك أب الهادئ والذي أبرز ملامح جمالها.





وكانت آخر أعمال زينة مشاركتها في مسلسل "كله بالحب" مع أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.