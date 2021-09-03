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القيعي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الأهلي لقب الدوري

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
الفجر الرياضي
أطلق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، تصريحات مثيرة بعد ضياع بطولة الدوري المصري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، متفوقا على الأهلي صاحب المركز الثاني.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية إن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي من تقنية الفيديو فقد أضاعت من المارد الأحمر العديد من النقاط.

وتابع: "الفار كانت أخطاؤه متكررة مع الأهلي بالإضافة إلى الإجهاد وضغط المباريات وهو ما أهدى لقب الدوري للزمالك".

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