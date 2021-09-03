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الصحة تكشف كيفية معرفة الطفل المصاب بالضمور العضلي (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا للضمور العضلي بوزارة الصحة، إنهم انتهوا من حقن 23 طفلا بالعلاج الجيني بعد تشخيص إصابتهم بالضمور العضلي ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات.

وأشار "طاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن تكلفة علاج الحالة الواحدة يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون دولار، موضحا أن العلاج المتوفر حاليا يكون للحالات التي أقل من عامين، وبلغ عدد الحالات المسجلة ممن تنطبق عليهم شرط العمر 44 حالة.

وأوضح أن علامات الإصابة بالضمور العضلي تظهر على الطفل من عمر 6 شهور حيث يكون نفسه أقل من الطبيعي، وصوت بكاءه ضعيف، ويعاني من مشاكل في البلع، والأطراف تكون رخوة، والعضلات ضعيفة.

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