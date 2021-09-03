برلمانية تشيد بقرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

إشادة برلمانية





إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، مؤكدة أن هذا القرار من أفضل القرارات التي تم اتخاذها فهى تؤكد علي فكرة دعم الدوله للمرأة.وقالت"سعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر" إن وجود أغلب ممثلي الوزارات في كيان واحد لخدمة المعنفات أمر إنساني بحيث يسهل على المعنفة توصيل شكواها، ووجود مختصين للتعامل مع السيدة المعنفة بطريقة تليق بها أمر في غاية الروعة.وأضافت عضو صحة النواب أن وجود مثل هذه الوحدة كان حلم صعب المنال ولكنه بات حقيقة، وأشعر بسعادة كبيرة وفخر لا مثيل له، لأن مساندة المرأة المعنفة بمثل هذا القرار يثبت للعالم أجمع أن مصر دولة تحترم سيداتها وليست بشعارات رنانه ولكن بقرارات قوية وإنسانية مثل هذا القرار.