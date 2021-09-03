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استجابة لـ"الفجر".. "الألومنيوم" تحقق في التعيينات الوهمية (مستندات)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
علمت "الفجر" من مصادرها، أن مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، اتخذت إجراءات جادة بشأن وقف عدد من العاملين، المتهمين ضمن "مافيا التعيينات الوهمية"، بناء ما نشرته الجريدة على موقعها الإلكتروني بعنوان "الفجر" تكشف مافيا التعيينات الوهمية بمصنع ألومنيوم نجع حمادي ( مستندات)".

مافيا التعيينات الوهمية
حيث صدر قراران إداريان حمل الأول رقم "320" لسنة 2021، والثاني "321" لسنة 2021، بشأن وقف ه.ح، يعمل بقطاعات إنتاج الأقطاب والحراريات، لمدة 5 أيام وذلك لمصلحة التحقيق، وتجديد الوقف لمدد أخرى ما لم تطلب جهة التحقيق رفعه.

وصدر القرار الثاني بوقف ن.ع، يعمل بقطاعات تشكيل الألومنيوم- قطاع المسابك، لمدة 5 أيام وذلك لمصلحة التحقيق، وتجديد الوقف لمدد أخرى ما لم تطلب جهة التحقيق رفعه، وذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون 203 لسنة 1991، وعلى القرار الإداري رقم 299 لسنة 1995، وعل التحقيق الإداري رقم 24 لسنة 2021 ورأى المستشار القانوني للشركة والمعتمد من المهندس العضو المنتدب التنفيذي.

شكاوى عديدة
وكانت قد تصاعدت في الأونة الأخيرة شكاوى عديدة، حول قيام بعض الأشخاص بإيهام المواطنين في مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، لتعيينهم في مجمع الألومنيوم الصناعي، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ليفاجئ المواطنون بأن كل تلك التعيينات وهمية ووقعوا فريسة لأفراد مافيا التعيينات الوهمية.

"الفجر" بحثت في الوقائع، التي بدأت بقيام بعض الأشخاص بتحرير محاضر ضد أحد العاملين بالمصنع، بتهمة النصب والاحتيال عليهم، وقيامه بإيهامهم بقدرته على تعيينهم في وظائف مختلفة، على الرغم من صدور قانون على أن المختص بقرار التعيين رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة من خلال إعلان مركزي ينشر على بوابة الحكومة المصرية، وبعد ذلك يتم إجراء امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الكلمات المفتاحية

الفجر التعيينات الوهمية الألومنيوم

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