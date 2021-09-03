استجابة لـ"الفجر".. "الألومنيوم" تحقق في التعيينات الوهمية (مستندات)

مافيا التعيينات الوهمية

حيث صدر قراران إداريان حمل الأول رقم "320" لسنة 2021، والثاني "321" لسنة 2021، بشأن وقف ه.ح، يعمل بقطاعات إنتاج الأقطاب والحراريات، لمدة 5 أيام وذلك لمصلحة التحقيق، وتجديد الوقف لمدد أخرى ما لم تطلب جهة التحقيق رفعه.



وصدر القرار الثاني بوقف ن.ع، يعمل بقطاعات تشكيل الألومنيوم- قطاع المسابك، لمدة 5 أيام وذلك لمصلحة التحقيق، وتجديد الوقف لمدد أخرى ما لم تطلب جهة التحقيق رفعه، وذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون 203 لسنة 1991، وعلى القرار الإداري رقم 299 لسنة 1995، وعل التحقيق الإداري رقم 24 لسنة 2021 ورأى المستشار القانوني للشركة والمعتمد من المهندس العضو المنتدب التنفيذي.