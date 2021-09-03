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طبيب مناعة يدعو الأطفال أكبر من 6 سنوات لارتداء الكمامة (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شدد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كغسل الأيدي وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خلال الفترة المقبلة حتى لا نشهد زيادة في أعداد الإصابات.

وقال "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إنه لابد أن يحرص جميع المواطنين المسموح لهم بالحصول على اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني والحصول على التطعيم وهو ما سيسفر عن عدم تدهور الحالة عند الإصابة بالعدوى، فضلا عن منع الإصابات الخفيفة بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن الأطفال أكبر من 6 سنوات يمكنهم ارتداء الكمامة، بينما الأطفال أقل من 6 سنوات يمكنهم ارتداء الغطاء الواقي للوجه.

وعن إنتاج اللقاحات، أوضح أن هناك محدودية على مستوى العالم في إنتاج اللقاحات، وكل دول العالم تتسابق للحصول على اللقاحات، لافتا إلى أن توجه مصر لتصنيع اللقاحات محليا يعد فكرة رائدة.

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